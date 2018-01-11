"На них чекає поганий кінець": Уоррен Баффетт спрогнозував майбутнє криптовалют

Один із найбагатших людей в світі, американський інвестор Уоррен Баффет вважає, що повальне захоплення біткойнами та іншою криптовалютою закінчиться погано.

Такими прогнозами інвестор поділився в середу в інтерв'ю телеканалу CNBC, передає РБК.

"З приводу криптовалют у цілому я можу сказати майже напевно, що на них чекає поганий кінець", - сказав Баффет. "Коли або як це станеться, я не знаю", - додав він.

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"Якщо б я міг купити п'ятирічний пут-опціон по кожній з криптовалют, я б з радістю це зробив, але я ніколи би не вклав ні цента в короткі позиції по них", - сказав Баффет.

Говорячи конкретно про ф'ючерси на біткойн, якими в грудні почали торгувати чиказькі біржові оператори CME Group та Cboe Global Markets, Баффет сказав, що не збирається їх купувати. "У нас їх немає, ми не шортимо і ніколи не відкриємо позиції", - уточнив інвестор.

Нагадаємо, раніше головний виконавчий директор банку JPMorgan Chase Джеймі Даймон висловив жаль, що кілька місяців тому назвав біткойн шахрайством.

При цьому глава JPMorgan зазначив, що як і раніше абсолютно не зацікавлений у криптовалюті.