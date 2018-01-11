У Резервному фонді Росії закінчилися гроші - припиняє своє існування з лютого

Резервний фонд РФ витрачено на покриття дефіциту бюджету і з 1 лютого припиняє своє існування, Фонд національного добробуту скоротився на 14%.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства фінансів Росії.

Зокрема повідомляється, що залишки коштів Резервного фонду в іноземній валюті на рахунках у Банку Росії (7,62 млрд. дол. США, 6,71 млрд. євро і 1,10 млрд. фунтів стерлінгів) у повному обсязі використано на покриття дефіциту федерального бюджету. Зазначені кошти в іноземній валюті реалізовано за 1 000,42 млрд. рублів, а виручені кошти зараховано на єдиний рахунок федерального бюджету.

«В результаті на рахунках Резервного фонду сформувалися нульові залишки... з 1 лютого 2018 р. Резервний фонд припинить своє існування», - йдеться в повідомленні.

Водночас Фонд національного добробуту (ФНБ) за 2017 рік у рублях скоротився на 14%, до 3,753 трильйона рублів з 4,359 трильйона рублів, у доларах - на 9,3%, до 65,15 мільярда доларів з 71,87 мільярда доларів .

Обсяг фонду станом на 1 грудня становив 3,905 трильйона рублів (66,94 мільярда доларів), таким чином за місяць ФНБ в рублях скоротився на 3,9%, у доларах - на 2,7%. У грудні з ФНБ до бюджету РФ були перераховано 124,11 мільярда рублів на балансування Пенсійного фонду, включаючи 117,2 мільярда рублів від реалізації в грудні 0,90 мільярда доларів, 0,76 мільярда євро і 0,15 мільярда фунтів стерлінгів і 6, 9 мільярда рублів, що надійшли від Внєшекономбанку в листопаді 2017 року.

Станом на 1 січня 2018 року обсяг ФНБ становив 3 752,94 млрд. рублів, що еквівалентно 65,15 млрд. дол.

Як повідомляв УНІАН, Резервний фонд Росії формувався з надходжень доходів від експорту нафти і газу. Він покликаний забезпечувати виконання державою своїх витратних зобов'язань у разі зниження надходжень нафтогазових доходів до федерального бюджету.

Фонд національного добробуту є частиною коштів федерального бюджету. Фонд покликаний стати частиною сталого механізму пенсійного забезпечення громадян Російської Федерації на тривалу перспективу. Цілями Фонду національного добробуту є забезпечення співфінансування добровільних пенсійних накопичень громадян Російської Федерації і забезпечення збалансованості (покриття дефіциту) бюджету Пенсійного фонду Російської Федерації.