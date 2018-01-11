Найпопулярніша у світі криптовалюта біткойн подешевшала до $13 тисяч

Найпопулярніша у світі криптовалюта біткойн (bitcoin) подешевшала до 13 тисяч доларів після того, як Південна Корея оголосила про підготовку законопроекту про повну заборону торгівлі криптовалютами, свідчать дані торгів.

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За даними порталу CoinMarketCap, станом на ранок біткойн дешевшав на 8,7%, до 13,13 тисячі доларів. На біржі Bitfinex криптовалюта опускалася в ціні на 6,3%, до 13,36 тисячі доларів, на GDAX - на 6,3%, до 13,47 тисячі доларів. А за даними порталу Coindesk, біткойн дешевшав на 11%, до 13,25 тисячі доларів, повідомляє Прайм.

Міністр юстиції Південної Кореї Пак Сан Гі заявив, що країна готує законопроект, що передбачає заборону торгівлі криптовалютами в країні, повідомляє телеканал CNBC. За словами міністра, влада стурбована ситуацією навколо віртуальних валют. Південна Корея є одним із найбільших ринків торгівлі біткойном і Ethereum.

У грудні агентство Bloomberg повідомляло, що влада країни розглядала різні заходи для обмеження спекуляцій на ринку криптовалют, у тому числі вони не виключали закриття криптовалютних бірж. Тоді Управління координації державної політики Південної Кореї висловлювало стурбованість щодо надмірного зростання криптовалютних спекуляцій.

Згідно з даними CoinMarketCap, криптовалюта Ethereum дешевшає на 15,8%, до 1,16 тисячі доларів, Ripple - на 17,5%, до 1,64 долара, Bitcoin Cash - на 2,5%, до 2,41 тисячі доларів. Капіталізація ринку криптовалют становить на даний момент 628,5 мільярда доларів. Частка біткойна - приблизно 35% всього ринку криптовалют, Ethereum - 18%, Ripple - 10%.

Сервіс CoinMarketCap дозволяє відстежувати середню ціну та капіталізацію кожної з існуючих на сьогоднішній день криптовалют. Під час підрахунку середньої ринкової ціни на біткойн в доларах агрегатор вираховує дані з більш ніж 20 бірж. Coindesk - медіаресурс, який спеціалізується на криптовалютах. Обчислює середню ціну біткойна за його доларової вартості на чотирьох найбільших світових криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase і itBit.