Євро в обмінниках Києва коштує більше 34 гривень, долар наближається до 29

Вартість євро в київських обмінниках підвищилася до 33,85-34,20 грн/євро. Як передає кореспондент УНІАН, при цьому вартість долара становить вже 28,35-28,65 грн/євро.

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У четвер, 11 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 28,44/28,46 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня подешевшала щодо долара на 10 копійок.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 33,95/33,97 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4992/0,4998 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 28,4479 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 136 угод на суму 85,90 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що коливання курсу гривні, в результаті яких вартість долара в обмінних пунктах в Україні досягла 28 гривень, мають сезонний характер, а ситуація стабілізується в січні.

Державний бюджет України на 2018 рік передбачає середньорічний курс гривні на рівні 29,3 грн/дол., курс на кінець року - 30,1 грн/дол.

Історичний мінімум курсу української гривні щодо долара США був зафіксований в лютому 2015 року і становив 30,01 грн/дол.