Зарплати українських вчителів зростуть на 1,5 тисячі гривень

Кабінет міністрів України схвалив підвищення оплати праці педагогічних працівників.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідна постанова схвалена на засіданні уряду.

"Як я і обіцяв, вже з січня ми підвищимо заробітну плату українському вчителю", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Він нагадав, що це вже друга хвиля збільшення зарплат – у 2017 році було прийнято рішення підвищити рівень зарплат на 50%.

За словами Гройсмана, в цьому році зарплата вчителя зросте ще на 1500 грн у середньому.

Прес-служба Кабміну зазначає, що в абсолютних цифрах показник зарплат становитиме відтепер 6,5 – 8,5 тис. на місяць в залежності від категорії.

Прем'єр-міністр також звернув увагу на необхідності роботи з місцевою владою щодо підвищення зарплат викладачам, які фінансуються по лінії місцевих бюджетів. «Це питання дуже важливе, - зазначив він. – Просив би опрацювати необхідні рішення, аби ситуація на місцях була врегульована».