Зарплати українських вчителів зростуть на 1,5 тисячі гривень
В абсолютних цифрах показник зарплат відтепер становитиме 6,5 - 8,5 тис. на місяць залежно від категорії.
Кабінет міністрів України схвалив підвищення оплати праці педагогічних працівників.
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Як передає кореспондент УНІАН, відповідна постанова схвалена на засіданні уряду.
"Як я і обіцяв, вже з січня ми підвищимо заробітну плату українському вчителю", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Він нагадав, що це вже друга хвиля збільшення зарплат – у 2017 році було прийнято рішення підвищити рівень зарплат на 50%.
За словами Гройсмана, в цьому році зарплата вчителя зросте ще на 1500 грн у середньому.
Прес-служба Кабміну зазначає, що в абсолютних цифрах показник зарплат становитиме відтепер 6,5 – 8,5 тис. на місяць в залежності від категорії.
Прем'єр-міністр також звернув увагу на необхідності роботи з місцевою владою щодо підвищення зарплат викладачам, які фінансуються по лінії місцевих бюджетів. «Це питання дуже важливе, - зазначив він. – Просив би опрацювати необхідні рішення, аби ситуація на місцях була врегульована».