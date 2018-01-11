Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду з "діркою" в 139 мільярдів

Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2018 рік з дотаціями на покриття дефіциту в розмірі 139 млрд грн.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в четвер без обговорення.

Як повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, обсяг асигнувань з держбюджету на фінансування пенсійних програм становить 139,313 млн грн.

«Передбачений обсяг асигнувань дає можливість забезпечити виплату пенсій, надбавок та підвищень, покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України відповідно до чинного законодавства», - йдеться в повідомленні.

Загальний обсяг доходної частини бюджету Фонду визначено в сумі 353,628 млрд грн, загальний обсяг видаткової частини - в сумі 345,812 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, бюджет Пенсійного фонду на 2017 рік був затверджений з доходами 284 млрд грн і дотаціями на покриття дефіциту 141 млрд грн. Бюджет Пенсійного фонду на 2016 рік був затверджений з доходами 257 млрд грн.