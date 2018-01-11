Кабмін дозволив тримати бюджетні кошти в іноземній валюті

Кабінет міністрів дозволив розміщувати тимчасово вільні бюджетні кошти єдиного казначейського рахунку на депозитних рахунках в іноземній валюті.

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Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні в четвер без обговорення.

До ухвалення зазначеного рішення розміщення коштів могло здійснюватися лише в національній валюті.

Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 січня 2018 року становив 5,099 млрд грн, що в 10,6 раза менше, ніж на 1 грудня 2017 року. Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 грудня 2017 року становив 54,104 млрд грн, що на 5,540 млрд грн, або на 11,4%, більше за показник на 1 листопада.