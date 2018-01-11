Що з гривнею: експерт пояснив, коли гривня припинить падіння
На думку експерта, рівень 28,5-28,7 гривні/долар цілком можливий.
Зниження вартості української гривні на валютному ринку України продовжиться, однак цей тренд має переломитися до кінця січня, вважає начальник управління дилінгових операцій "Райффайзен Банку Аваль" Юрій Гріненко.
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"Я думаю, що це не кінець зростання долара. Нацбанк згладжує коливання, якщо бачить сильне зростання, виходячи на ринок з продажем валюти, але не змінює загального тренду", - сказав експерт в коментарі УНІАН.
За його словами, фактори, що провокують девальвацію гривні, вичерпають себе ближче до кінця січня, коли очікується розворот тренда на валютному ринку.
Разом з тим, Гриненко вважає, що гривня не досягне історичного мінімуму на рівні 30 гривень/долар. "Я не думаю, що ми так високо підемо. У бюджеті закладено курс близько 29 гривень/долар. Ми навряд чи досягнемо навіть цієї позначки. Але рівень 28,5-28,7 цілком можливий", - додав експерт.
Серед факторів, що призводять до здешевлення гривні, Гриненко назвав високі виплати відшкодування з податку на додану вартість в грудні, а також купівлю валюти для виплати дивідендів і значні обсяги бюджетних платежів в кінці минулого року.
Крім того, як зазначив експерт, психологічний тиск на ринок надає пауза у відносинах з Міжнародним валютним фондом, однак цей фактор в даний момент не є ключовим для валютного ринку.
Довідка УНІАН. Українська гривня з 18 грудня минулого року практично щодня оновлювала мінімальну річну позначку, наближаючись до історичного мінімуму в 30 гривень/долар. За 2017 рік девальвація гривні до долара становить 88 копійок, або 3,2%.
З початку цього року, станом на 11 січня, гривня подешевшала до долара ще на 26 копійок, або майже на 1%, - до 28,33 гривні/долар.
У НБУ вважають, що фундаментальних причин для девальвації української гривні на сьогодні немає, і поточна волатильність валютного ринку обумовлена сезонними і психологічними факторами.
Історичний мінімум курсу української гривні відносно долара США був зафіксований в лютому 2015 року і становив 30,01 гривні/долар.