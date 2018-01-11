Що з гривнею: експерт пояснив, коли гривня припинить падіння

Зниження вартості української гривні на валютному ринку України продовжиться, однак цей тренд має переломитися до кінця січня, вважає начальник управління дилінгових операцій "Райффайзен Банку Аваль" Юрій Гріненко.

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"Я думаю, що це не кінець зростання долара. Нацбанк згладжує коливання, якщо бачить сильне зростання, виходячи на ринок з продажем валюти, але не змінює загального тренду", - сказав експерт в коментарі УНІАН.

За його словами, фактори, що провокують девальвацію гривні, вичерпають себе ближче до кінця січня, коли очікується розворот тренда на валютному ринку.

Разом з тим, Гриненко вважає, що гривня не досягне історичного мінімуму на рівні 30 гривень/долар. "Я не думаю, що ми так високо підемо. У бюджеті закладено курс близько 29 гривень/долар. Ми навряд чи досягнемо навіть цієї позначки. Але рівень 28,5-28,7 цілком можливий", - додав експерт.

Серед факторів, що призводять до здешевлення гривні, Гриненко назвав високі виплати відшкодування з податку на додану вартість в грудні, а також купівлю валюти для виплати дивідендів і значні обсяги бюджетних платежів в кінці минулого року.

Крім того, як зазначив експерт, психологічний тиск на ринок надає пауза у відносинах з Міжнародним валютним фондом, однак цей фактор в даний момент не є ключовим для валютного ринку.

Довідка УНІАН. Українська гривня з 18 грудня минулого року практично щодня оновлювала мінімальну річну позначку, наближаючись до історичного мінімуму в 30 гривень/долар. За 2017 рік девальвація гривні до долара становить 88 копійок, або 3,2%.

З початку цього року, станом на 11 січня, гривня подешевшала до долара ще на 26 копійок, або майже на 1%, - до 28,33 гривні/долар.

У НБУ вважають, що фундаментальних причин для девальвації української гривні на сьогодні немає, і поточна волатильність валютного ринку обумовлена сезонними і психологічними факторами.

Історичний мінімум курсу української гривні відносно долара США був зафіксований в лютому 2015 року і становив 30,01 гривні/долар.