Підвищення облікової ставки є недостатнім для уповільнення інфляції – НБУ

Підвищення облікової ставки Національного банку України недостатньо для сповільнення інфляції в країні, оскільки для цього потрібно подальше посилення координації державної політики та різних органів державної влади. Таку думку висловив глава Ради НБУ Богдан Данилишин на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Зокрема, факт здійснення значних обсягів бюджетних видатків у грудні, відповідно, переливання гривні з казначейського рахунку в Національному банку на грошово-кредитний ринок, продемонстрував необхідність жорсткої тактичної координації грошово-кредитної (монетарної) та бюджетної політики", - написав він.

Також Данилишин зазначив, що при інфляції пропозиції, яка має місце в Україні, можливе зростання банківських ставок за кредитами внаслідок підвищення облікової ставки НБУ може змусити вітчизняних виробників закласти це зростання в вартість продукції, що, в свою чергу, може стимулювати нове підвищення цін.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у 2017 році - грудень 2017 року до грудня 2016 року - зросла до 13,7% порівняно з 12,4% у 2016 році.

Показник річної інфляції виявився вищим від прогнозів Національного банку на рівні 12,2% і цільового орієнтиру регулятора в розмірі 6-10%.

У жовтні минулого року Нацбанк для зниження інфляції підвищив облікову ставку до 13,5% річних, а в грудні – до 14,5%.

Максимальна історичне значення облікової ставки на рівні 30% річних діяло в Україні з 4 березня до 28 серпня 2015 року.

Експерти називають однією з причин прискорення інфляції і девальвації гривні традиційне зростання бюджетних платежів у кінці року, який в грудні 2017 року досяг рекордних 50 мільярдів гривень.