Економіка Китаю за рік зросла приблизно на 6,9% - прем'єр Держради

Прем'єр Держради КНР Лі Кецян заявив, що друга за величиною економіка світу, як очікується, зросла приблизно на 6,9 відсотка в 2017 році, прискоривши темпи зростання після уповільнення до 26-річного мінімуму в 2016 році, повідомляє Reuters з посиланням на інформагентство Сіньхуа.

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"Минулого року економіка Китаю зберігала стійку тенденцію, при цьому ситуація загалом була кращою, ніж очікувалося", - сказав, виступаючи на форумі в рамках механізму співробітництва в басейні Ланьцанцзян-Меконг в середу.

Аналітики очікують, що економіка зросла приблизно на 6,8 відсотка в 2017 році, перевищивши цільовий орієнтир уряду на рівні 6,5 відсотка, завдяки будівельному буму і високого світового попиту на китайський експорт. У 2016 році ВВП виріс на 6,7 відсотка.

Головна причина, за якою Китай домігся гарних економічних результатів в минулому році, полягає в тому, що країна утримувалася від "повені" економіки стимулами, просуваючи реформи і культивуючи нові джерела зростання, сказав Лі.

Рівень закредитованості компаній неухильно знижувався минулого року, сказав прем'єр, за інформацією Сіньхуа.

Валютні резерви Китаю в 2017 році також продовжили зростати, сказав прем'єр.

Офіційні дані про ВВП за 2017 рік будуть опубліковані 18 січня.

Джерела раніше повідомляли Рейтер, що керівництво КНР, ймовірно, збереже цільовий орієнтир зростання економіки "близько 6,5 відсотка" в 2018 році, незважаючи на посилення боротьби зі зростаючим боргом.