Не раніше весни: експерт назвав терміни зміцнення гривні
Чергову хвилю девальвації викликає освоєння заморожених бюджетних фондів на тлі сезонного зниження валютних надходжень.
Зміцнення курсу гривні не варто очікувати раніше весни, або періоду сезонного зростання обсягів валютної виручки, вважає провідний експерт відділу продажів казначейських продуктів "ОТП Банку" Микита Мишаков.
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"З нашого досвіду, не варто очікувати зміцнення гривні раніше весни, тобто, періоду сезонного збільшення обсягів валютної виручки, який зазвичай збігається з початком посівної кампанії в аграріїв", - сказав експерт в коментарі УНІАН.
За його словами, поточний рік не став винятком із загальної тенденції, і курс гривні, як і в попередні роки, схильний до сезонних коливань.
"У періоди найбільшого припливу валютної виручки – у другій половині весни і влітку – відбувається стерилізація гривневої маси для поповнення золотовалютних резервів. А вже з осені, як правило, починається освоєння заморожених бюджетних фондів, що збігається із сезонним зниженням валютних надходжень і викликає чергову хвилю девальвації", - пояснив Мишаков.
Також експерт зазначив, що в 2017 році освоєння бюджетних коштів було максимально зрушене до кінця року, і в останні робочі дні року в економіку були влиті значні обсяги гривневої ліквідності з єдиного казначейського рахунку, тоді як обсяги валютної виручки перебували на традиційно низькому для цієї пори року рівні.
Довідка УНІАН. Українська гривня з 18 грудня минулого року практично щодня оновлювала мінімальну річну позначку, наближаючись до історичного мінімуму в 30 гривень/долар. За 2017 рік девальвація гривні до долара склала 88 копійок, або 3,2%.
З початку цього року, станом на 11 січня, гривня подешевшала до долара ще на 26 копійок, або майже на 1%, - до 28,33 гривні/долар.
У НБУ вважають, що фундаментальних причин для девальвації української гривні на сьогодні немає, і поточна волатильність валютного ринку обумовлена сезонними і психологічними факторами.
Історичний мінімум курсу української гривні відносно долара США був зафіксований в лютому 2015 року і склав 30,01 гривні/долар.