В Україні ринок криптовалют планують взяти під держконтроль

Національний координаційний центр кібербезпеки доручив різним органам влади створити робочу групу з урегулювання питання неконтрольованого обігу криптовалют на території Україні.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради національної безпеки та оборони України.

Секретар РНБО Олександр Турчинов під час засідання Національного координаційного центру кібербезпеки заявив, що розвиток ринку криптовалют не може залишатися поза увагою держави.

На засіданні було розглянуто результати випробувань на уразливість від кібератак інформаційно-телекомунікаційних систем органів державної влади та об'єктів критичної інфраструктури, найбільш важливих для безпеки й оборони держави.

Також учасники засідання розглянули питання захисту інформації в системі біометричної верифікації та фіксації біометричних даних на пунктах пропуску через державний кордон України, а також інші питання кібернетичного захисту країни.

Учасники засідання розглянули комплекс проблем, пов'язаних з неконтрольованим обігом криптовалют на території України.

За інформацією керівництва Національного банку України, Служби безпеки України та Національної поліції України, відсутність зовнішнього і внутрішнього контролю за обігом криптовалюти та анонімність розрахунків створюють потенційні передумови для їхнього використання з метою легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, оплати заборонених до вільного обігу товарів, зокрема наркотиків і зброї, дають можливість фінансування тероризму, зокрема на окупованих територіях України.

За словами Турчинова, подальше відсторонення держави від цього питання та правовий вакуум на ринку криптовалют через відсутність законодавчої та нормативної бази «створює загрози для економіки та безпеки держави».

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«Зважаючи на швидкий розвиток криптовалют у світі, це питання не може залишатися поза увагою держави», - наголосив секретар РНБО.

Рішенням Національного координаційного центру кібербезпеки було доручено відповідним органам влади створити робочу групу за участю представників Нацбанку, Міністерства фінансів, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Служби безпеки України, Нацполіції, Державної служби фінансового моніторингу, Державної фіскальної служби і Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації для напрацювання нормативно-правових пропозицій щодо регулювання цього питання, визначення державного регулятора та порядку функціонування ринку криптовалют, порядку проведення моніторингу транзакцій з використанням криптовалют та ідентифікації суб'єктів криптовалютних операцій, а також порядку оподаткування доходів від здійснення криптовалютних операцій відповідно до вимог законодавства України.

Нацбанк опрацьовує питання доцільності випуску власної криптовалюти.

Окрім того, доручено розробити механізм забезпечення доступу правоохоронних органів до даних криптовалютних бірж із зобов'язанням вказаних суб'єктів зберігати інформацію про всі транзакції протягом терміну, встановленого законодавством для фінансових організацій, та розкриття інформації про клієнта за вмотивованим запитом. Розробка і впровадження всіх цих заходів передбачатиме також розвиток міжнародної співпраці для впровадження комплексного регулювання обігу криптовалют й уникнення криміналізації цього сегменту.