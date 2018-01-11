Євро сягнув 34 гривень: офіційні курси від Нацбанку

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 12 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2844,5711 (11 січня – 2832,8813)

100 EUR – 3418,3211 (11 січня – 3397,1913)

10 RUR – 4,9909 (11 січня – 4,9810)

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Як повідомляв УНІАН, 11 січня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 28,43/28,45 гривні/долар. Порівняно з відкриттям торгів гривня подешевшала щодо долара на 10 копійок.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 34,21/34,23 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4993/0,5001 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 28,4457 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 536 угод на суму 336,12 мільйона доларів.