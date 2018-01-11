Нацбанк заговорив про введення електронної гривні

Національний банк розглядає можливість запровадження електронної гривні, а не власної криптовалюти.

Як йдеться в коментарі регулятора в соцмережі Facebook, Нацбанк вивчає сучасні інноваційні технології та розглядає широкий спектр можливостей їх застосування в перспективі, зокрема в рамках проекту Cashless еconomy.

Читайте такожЄвро сягнув 34 гривень: офіційні курси від Нацбанку

«Однак Національний банк уточнює, що йдеться про можливе запровадження електронної гривні, а не власної криптовалюти», - наголошується в коментарі.

Регулятор нагадав, що наприкінці 2016 року розпочав дослідний проект для можливого впровадження е-гривні - національної валюти на основі технології блокчейн, яка може дати змогу мінімізувати транзакційні витрати на переказ грошей від одного учасника платіжного ринку України до іншого і водночас здійснювати їх з практично миттєвою швидкістю.

«Зараз вивчення цієї можливості в рамках цього проекту триває», - йдеться в коментарі.

Як повідомляв УНІАН, Національний координаційний центр кібербезпеки доручив різним органам влади створити робочу групу з врегулювання питання неконтрольованого обігу криптовалюти на території України.

Раніше, 30 листопада, представники регуляторів фінансового ринку заявили, що продовжують роботу над визначенням правового статусу криптовалюти в Україні, але при цьому попередили про високі ризики операцій з ними.

Однією з найпопулярніших криптовалют є віртуальна валюта Bitcoin, яку можна використовувати для оплати товарів або послуг у продавців, готових її приймати. Валюта не має єдиного емісійного центру, і її випуск можливий випадковим чином будь-яким клієнтом системи.