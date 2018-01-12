Гонтарева та Фукс прокоментували звинувачення у сприянні виведенню Януковичем грошей з України

В оприлюдненій телеканалом Al Jazееra схемі виведення з України грошей оточенням Віктора Януковича фігурує екс-голова НБУ Валерія Гонтарева, олігарх Сергій Курченко, нардеп Олександр Онищенко та бізнесмен Павло Фукс.

Готівка та облігації внутрішньої державної позики переводилися на кіпрську компанію, а посередником була саме головний банкір України, котра на той час працювала в компанії Investment Capital Ukraine, йдеться в сюжеті ТСН.

В ексклюзивному коментарі ТСН бізнесмен із Харкова та Москви Павло Фукс заперечив факт купівлі офшору, але заявив, що на нього багато разів виходили з такою пропозицією.

Те, що стосується мене, інформація не те, що некоректна, а на рівні чуток. Мені це колись реально пропонували, я обговорював це, причому не одна людина ходила "по ринку", але далі обговорень це не пішло", - заявив він і заперечив, що з такими пропозиціями звертався Курченко. "Ні, з Курченком я не знайомий", - запевнив бізнесмен.

Фукс також зазначив, що ніколи не розглядав питання про придбання компаній, пов’язаних із цією людиною. "Я навіть назви компаній дізнався з преси, і коли раніше в пресі публікувалися назви, я таких не пам'ятаю. Мені пропонували колись лише одну компанію", - сказав підприємець.

Він також заперечив існування спільних справ і з українським нардепом Онищенком, зокрема і стосовно кіпрських офшорів. "Ніколи його не складав і наочно побачив, лише коли Онищенка затримували і потім публікувалися ці документи в пресі. Можливо, вони готували пропозицію для мене, але я навіть не пам'ятаю, чи це він мені пропонував", - пояснив Фукс.

За його словами, згадана у розслідуванні Al Jazееra кіпрська компанія йому не належить, а українських облігацій у нього немає, ніколи не було, і купувати він їх не планує. Причому себе Фукс ідентифікує виключно з Україною. "Тільки український. Інших паспортів в мене немає", - запевнив він.

А матеріали арабського телеканалу підприємець пояснив інтересами конкурентів. "Це, мабуть, багатьом вигідно. Я хочу інвестувати в деякі проекти і, можливо, комусь заважаю. Думаю, в рамках розслідування щодо Онищенка, оскільки я є в цих матеріалах, мене кудись вплутують", - припустив Фукс.

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Сам Онищенко від коментарів ТСН відмовився, але в інтерв'ю іншим ЗМІ також заперечив факти, викладені Al Jazееra. Все це виглядало б розборами між утікачами й олігархами, якби українська держава не оголосила гроші злочинними і не повернула їх у державний бюджет у рамках спецконфіскації. У Генпрокуратурі не підтверджують оприлюднених арабським телеканалом фактів, але натякають, що чимало нинішніх можновладців хотіли б прибрати гроші Януковича до рук чи нажитися на цьому процесі.

Гонтарева в ексклюзивному коментарі заявила, що не бачить нічого поганого в тому, що передавала в борг облігації держпозики українському бюджету. Попри закиди в співучасті, вона стверджує, що її компанія була лише фінансовим посередником, а ГПУ в цій справі її не допитувала.