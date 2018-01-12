НБУ змінив перелік банків, які можуть брати участь у валютних спецінтервенціях

Національний банк України затвердив перелік з 20 банків, які зможуть брати участь у валютних інтервенціях регулятора у формі запиту найкращого курсу в першому кварталі 2018 року.

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Як повідомляється на сайті НБУ, в перелік з 20 банків доданий «ПроКредит Банк», при цьому «Промінвестбанк» виключено.

З урахуванням цих змін, як зазначив НБУ, в січні-березні брати участь у таких інтервенції зможуть «Альфа-Банк», «Банк інвестицій та заощаджень», «Банк Кредит Дніпро», «ІНГ Банк Україна», «Глобус», «Креді Агріколь Банк», «ОТП Банк», «Ощадбанк», «Південний», «ПриватБанк», «ПроКредит Банк», ПУМБ, «Райффайзен Банк Аваль», «Сбербанк», «Сітібанк», «ТАСкомбанк», «Укргазбанк», «Укрексімбанк», «УкрСиббанк», «Укрсоцбанк».

Довідка УНІАН. Відповідно до критеріїв НБУ для відбору банків, у валютній інтервенції в формі запиту найкращого курсу можуть приймати участь 20 установ, які за підсумками попереднього кварталу мали найкращий загальний рейтинг серед банків-учасників міжбанківського ринку, розрахований з урахуванням обсягів операцій та обсягу активів фінустанови.