Нацбанк за рік купив майже $2,3 мільярда

Національний банк України в 2017 році купив на міжбанківському валютному ринку майже 2,3 млрд дол. США.

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Як повідомляється на сайті НБУ, зокрема, за допомогою інтервенцій у формі запиту найкращого курсу регулятор придбав понад 1 млрд дол.

Також повідомляється, що за цей період Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 1 млрд дол., у тому числі 239 млн дол. - за допомогою інтервенцій у формі запиту найкращого курсу.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України на 1 січня 2018 року становили 18,808 млрд дол., що на 21% вище за показник на 1 січня 2017 року.

У 2016 році міжнародні резерви України зросли на 17% - до 15,539 млрд грн.