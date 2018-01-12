Кабмін передумав реформувати ДФС і митницю

Кабінет міністрів скасував минулорічні постанови про реформування та реорганізацію податкових і митних органів, які ініціювало Міністерством фінансів, повідомляє ZN.UA.

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На засіданні уряду в четвер, 11 січня, було прийнято рішення про скасування постанови про затвердження концепції реформування системи органів державної податкової і митної політики, а також постанову про реорганізацію територіальних органів Державної фіскальної служби. Скасовані постанови були прийняті 29 березня і 19 липня минулого року.

Вони передбачали створення Міжрегіональної митниці і головного Міжрегіонального управління ДФС. Обласні митниці та енергетичну митницю планувалося реорганізувати шляхом приєднання до Міжрегіональної митниці.

Об'єднані державні податкові інспекції повинні були бути приєднані до головних управлінь ДФС в областях, а останні, в свою чергу, разом з Офісом великих платників податків – включені до складу Міжрегіонального головного управління ДФС.

В. о. голови ДФС Мирослав Продан, а також парламентський комітет з питань податкової та митної політики розкритикували ці ініціативи Міністерства фінансів, назвавши їхню реалізацію неможливою.

У Мінфіні, у свою чергу, пов'язували критику постанов з небажанням керівництва ДФС реально реформувати відомство.