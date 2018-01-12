Гривня продовжує падати

У п'ятницю, 12 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 28,53/28,56 грн/дол.

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Як УНІАН повідомив ділер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня подешевшала щодо долара на 10 копійок.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 34,60/34,63 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,5043/0,5055 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 28,5310 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 192 угоди на суму 107,68 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 11 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 28,43/28,45 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 34,21/34,23 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4993/0,5001 грн/рубль.