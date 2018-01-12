Гройсман назвав розмір зовнішнього боргу країни
Прем'єр підкреслив, що Україна має намір продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом.
Зовнішній борг України, що представляє собою запозичення держави в інституціональних і приватних нерезидентів, становить 83% ВВП. Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в інтерв'ю грузинському виданню Forbes.
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"Зараз зовнішній економічний борг України становить 83%", - сказав він.
При цьому голова уряду підкреслив, що Україна має намір продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом та впроваджувати необхідні реформи.
Як повідомляв УНІАН, уряд у держбюджеті на 2018 рік запланувало обсяг держборгу в межах 84,6% ВВП. Раніше Гройсман заявляв, що Україна витрачає 4% ВВП на обслуговування зовнішнього боргу - понад 100 мільярдів гривень щорічно.
Кабінет міністрів України в 2018 році планує здійснити зовнішні запозичення на суму 91,2 мільярда гривень за середньозваженою ставкою 9% річних.