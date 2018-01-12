Долар в обмінниках Києва все ближче до 29 гривень

Вартість купівлі долара в київських обмінниках зросла до 28,70 - 28,75 грн/дол., тоді як 11 січня можна було купити долари за 28,65 грн/дол.

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна від 28,25 до 28,40 грн/дол. Вартість євро становить уже 34,25-34,50 грн/євро.

Курси купівлі/продажу американської валюти в державному «Ощадбанку» - 28,25/28,70 грн/дол.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 25,5363 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 390 угод на суму 198,78 млн дол.