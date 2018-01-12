Долар в обмінниках Києва все ближче до 29 гривень
13:46, 12 січня 2018Фінанси
1557
Вартість європейської валюти становить 34,25-34,50 грн/євро.
В Україні дешевшає гривня / фото УНІАН
Вартість купівлі долара в київських обмінниках зросла до 28,70 - 28,75 грн/дол., тоді як 11 січня можна було купити долари за 28,65 грн/дол.
Читайте такожЩо з гривнею: експерт пояснив, коли гривня припинить падіння
Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна від 28,25 до 28,40 грн/дол. Вартість євро становить уже 34,25-34,50 грн/євро.
Курси купівлі/продажу американської валюти в державному «Ощадбанку» - 28,25/28,70 грн/дол.
фото УНІАН
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 25,5363 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 390 угод на суму 198,78 млн дол.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Зимовий обвал гривні