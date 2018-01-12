Накопичувальна система пенсій не потребує зростання податків – Розенко

Запровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення не призведе до збільшення розміру податків для працівників, ні для їх роботодавців, повідомила прес-служба віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка на сторінці в Facebook.

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"В Україні прийнято політичне рішення про введення з 1 січня 2019 накопичувальної системи. Я вважаю, що це буде поворотним моментом для пенсійної системи", - зазначив Розенко.

За його словами, є кілька механізмів формування внесків у накопичувальну систему.

"Це персональні внески людей, плюс у нас є ресурс, який можна використовувати за рахунок перерозподілу нинішніх податків. Наприклад, ми можемо на певну суму зменшити податок на дохід фізичних осіб і направити цю суму до накопичувальної пенсійної системи. Або зменшити ставку єдиного соціального внеску - це теж може бути одним із варіантів", - пояснив віце-прем'єр.

"Головне - ані для роботодавців, ані для працівників, розмір їх податків не збільшиться. За рахунок перерозподілу коштів, я думаю, ми знайдемо механізм", - підкреслив він.

Розенко зазначив, що вважає за доцільне вже зараз більш активно використовувати механізм недержавного пенсійного страхування, щоб отримувати більш високу пенсію в майбутньому.

"Недержавне пенсійне страхування вже діє. Будь-яка людина може вже сьогодні обрати недержавний пенсійний фонд та самостійно вносити туди кошти. І я закликаю людей активніше використовувати цей механізм, щоб не бути залежним від держави у майбутньому", - процитувала прес-служба віце-прем'єра.

Він додав, що держава безсумнівно буде фінансувати певний рівень пенсійного забезпечення, але з допомогою недержавних пенсійних фондів можна істотно підвищити собі пенсію. "Я не бачу ніяких ризиків по системі недержавних пенсійних фондів. Всі цивілізовані країни світу використовують цей механізм", - підсумував віце-прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 3 жовтня ухвалила закон про загальний пенсійне забезпечення, він набув чинності 11 жовтня 2017 року. Згідно із законом, розмір пенсії кожного громадянина України буде розраховуватися за новою формулою.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що уряд розробило дорожню карту, яка дозволить після прийняття реформи солідарної системи пенсійного забезпечення перейти до формування накопичувальної системи.

Діюча на сьогоднішній день солідарна система пенсійного забезпечення передбачає, що з зарплати кожного офіційно працюючої людини йдуть відрахування у Пенсійний фонд, а людині нараховується пенсійний стаж. У свою чергу Пенсійний фонд за ці кошти виплачує пенсії пенсіонерам.

У разі запровадження накопичувальної системи кожен українець буде відраховувати частину своєї зарплати на накопичувальний рахунок і надалі отримувати пенсію і з солідарного і накопичувального рівнів.