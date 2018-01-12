Прем'єр вважає за необхідне стабілізувати ціни в Україні

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає необхідним забезпечити стабілізацію цін в Україні. Про це глава уряду заявив під час відвідання підприємства "Азовсталь" у Маріуполі.

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"Нам потрібно забезпечити стабілізацію цін в країні. Ми бачимо, що ціни зростають, і за деякими позиціями - дуже істотно", - сказав Гройсман.

За його словами, стабілізація цін, поряд із зростанням економіки, дозволить підвищити якість життя громадян.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у 2017 році - грудень 2017 року до грудня 2016 року - зросла до 13,7% порівняно з 12,4% у 2016 році.

Показник річної інфляції виявився вищим за прогнози Національного банку на рівні 12,2% і цільового орієнтиру регулятора в розмірі 6-10%.

У жовтні минулого року Нацбанк для зниження інфляції підвищив облікову ставку до 13,5% річних, а в грудні – до 14,5%.

Максимальна історичне значення облікової ставки на рівні 30% річних діяло в Україні з 4 березня до 28 серпня 2015 року.

Експерти називають однією з причин прискорення інфляції і девальвації гривні традиційне зростання бюджетних платежів наприкінці року, який в грудні 2017 року досяг рекордних 50 мільярдів гривень.