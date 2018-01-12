НБУ розповів про ризики через скасування судами ліквідації банків

Національний банк України отримав 15 судових рішень на свою користь, що підтверджують законність дій регулятора про виведення банків з ринку.

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Як повідомляється на сайті НБУ, на розгляді в судах першої і апеляційної інстанцій знаходяться ще 26 справ, в яких акціонери або вкладники неплатоспроможних банків оскаржують рішення про виведення банків з ринку.

У той же час, як зазначив НБУ, суди прийняли 11 рішень про скасування постанов про визнання банків неплатоспроможними або відкликання в банків банківських ліцензій.

У цьому переліку банки «Союз», «Златобанк», «Укрінбанк», «Велес», «Радикал», «Фінансова ініціатива», «Київська Русь», «КСГ Банк», «Хрещатик», «Східно-промисловий банк», «ТК Кредит».

Регулятор попередив, що подібні рішення судів несуть системні ризики для фінансової стабільності країни, нівелюючи зусилля з очищення банківського сектора.

Довідка УНІАН. Під час очищення банківської системи України за 2014-2017 роки Національний банк прийняв рішення про виведення з ринку 96 банків. В тому числі 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 – в 2015-му, 21 - у 2016-му і 9 - в 2017 році.