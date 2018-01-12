У Нацбанку розповіли, коли стабілізується гривня

Дію тимчасових факторів, що призвели до здешевлення гривні на початку поточного року, може бути нівельовано протягом року завдяки сприятливій ціновій кон'юнктурі для товарів вітчизняного експорту.

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Про це йдеться в коментарі заступника голови Національного банку України Олега Чурія, переданому УНІАН.

«Дію тимчасових факторів на початку року може бути нівельовано протягом решти року завдяки сприятливому впливу фундаментальних факторів, у тому числі зовнішньої цінової кон'юнктури для товарів вітчизняного експорту, як це було в 2017 році», - зазначив Чурій.

Він нагадав, що після переходу України на плаваючий обмінний курс гривні в 2015 році на валютному ринку спостерігається певна сезонність, і вже третій рік поспіль у перші місяці року зростає попит на валюту з боку імпортерів, які формують запаси товарів на новий рік, при цьому знижуються надходження валюти з боку аграріїв.

«Ці сезонні фактори є ключовою причиною посилення коливань курсу гривні на міжбанківському валютному ринку й з початку січня цього року. Сезонний спад ділової активності, переважно в аграрному секторі, спричиняє скорочення надходжень валютної виручки від експорту продовольчих товарів, у той час як на ринку є підвищений попит на валюту з боку імпортерів», - додав Чурій.

Він також підкреслив, що курс гривні девальвував за минулий рік лише на 3%, попри окремі періоди посилених коливань.

За словами Чурія, для пом'якшення впливу цих чинників Нацбанк продовжує зберігати присутність на міжбанківському валютному ринку, і з початку поточного року для підтримки гривні продав 53,5 млн дол.

«Національний банк має достатньо ресурсів і для подальшого згладжування надмірних коливань на валютному ринку в разі потреби - міжнародні резерви становили 18,8 млрд дол. США на початок січня», - зазначив він.

Довідка УНІАН. Українська гривня з 18 грудня минулого року практично щодня оновлювала мінімальну річну позначку, наближаючись до історичного мінімуму в 30 грн/дол. За 2017 рік девальвація гривні до долара становила 88 копійок, або 3,2%.

З початку цього року, станом на 12 січня, гривня подешевшала до долара ще на 38 копійок, або на 1,3%, - до 28,45 грн/дол.

Вартість покупки долара в київських обмінниках зросла до 28,70-28,75 грн/дол., тоді як 11 січня можна було купити долари за 28,65 грн/дол.

Продати долари в обмінниках можна від 28,25 до 28,40 грн/дол. Вартість євро становить уже 34,25-34,50 грн/євро.

Історичний мінімум курсу української гривні щодо долара США було зафіксовано в лютому 2015 року і становив 30,01 грн/дол.