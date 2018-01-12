У Нацбанку розповіли, коли стабілізується гривня
Регулятор очікує, що гривня після січневого падіння стабілізується протягом року.
Дію тимчасових факторів, що призвели до здешевлення гривні на початку поточного року, може бути нівельовано протягом року завдяки сприятливій ціновій кон'юнктурі для товарів вітчизняного експорту.
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Про це йдеться в коментарі заступника голови Національного банку України Олега Чурія, переданому УНІАН.
«Дію тимчасових факторів на початку року може бути нівельовано протягом решти року завдяки сприятливому впливу фундаментальних факторів, у тому числі зовнішньої цінової кон'юнктури для товарів вітчизняного експорту, як це було в 2017 році», - зазначив Чурій.
Він нагадав, що після переходу України на плаваючий обмінний курс гривні в 2015 році на валютному ринку спостерігається певна сезонність, і вже третій рік поспіль у перші місяці року зростає попит на валюту з боку імпортерів, які формують запаси товарів на новий рік, при цьому знижуються надходження валюти з боку аграріїв.
«Ці сезонні фактори є ключовою причиною посилення коливань курсу гривні на міжбанківському валютному ринку й з початку січня цього року. Сезонний спад ділової активності, переважно в аграрному секторі, спричиняє скорочення надходжень валютної виручки від експорту продовольчих товарів, у той час як на ринку є підвищений попит на валюту з боку імпортерів», - додав Чурій.
Він також підкреслив, що курс гривні девальвував за минулий рік лише на 3%, попри окремі періоди посилених коливань.
За словами Чурія, для пом'якшення впливу цих чинників Нацбанк продовжує зберігати присутність на міжбанківському валютному ринку, і з початку поточного року для підтримки гривні продав 53,5 млн дол.
«Національний банк має достатньо ресурсів і для подальшого згладжування надмірних коливань на валютному ринку в разі потреби - міжнародні резерви становили 18,8 млрд дол. США на початок січня», - зазначив він.
Довідка УНІАН. Українська гривня з 18 грудня минулого року практично щодня оновлювала мінімальну річну позначку, наближаючись до історичного мінімуму в 30 грн/дол. За 2017 рік девальвація гривні до долара становила 88 копійок, або 3,2%.
З початку цього року, станом на 12 січня, гривня подешевшала до долара ще на 38 копійок, або на 1,3%, - до 28,45 грн/дол.
Вартість покупки долара в київських обмінниках зросла до 28,70-28,75 грн/дол., тоді як 11 січня можна було купити долари за 28,65 грн/дол.
Продати долари в обмінниках можна від 28,25 до 28,40 грн/дол. Вартість євро становить уже 34,25-34,50 грн/євро.
Історичний мінімум курсу української гривні щодо долара США було зафіксовано в лютому 2015 року і становив 30,01 грн/дол.