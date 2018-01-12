Нацбанк пояснив, чому ціни минулого року зростали швидше за прогнози (інфографіка)

Споживча інфляція в 2017 році на рівні 13,7% перевищила ціль Національного банку (8% ± 2 в.п. на кінець року) головним чином через дії чинників, на які регулятор не міг вплинути за допомогою інструментів грошово-кредитної політики.

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Як йдеться в коментарі НБУ, переданому УНІАН, мова йде насамперед про скорочення пропозиції окремих видів товарів через несприятливі погодні умови в першій половині року, нестабільну ситуацію у тваринництві, зростання світових цін та зовнішнього попиту на вітчизняні продукти харчування.

Також зростання цін зумовило збільшення виробничих витрат, зокрема, на оплату праці та швидке відновлення споживчого попиту.

Регулятор нагадав, що в жовтні попереджав про перевищення інфляції за підсумками року цільового діапазону, однак інфляція відхилилася навіть більш суттєво.

За інформацією НБУ, це було пов'язано з дією низки чинників наприкінці року, в тому числі вищих пенсійних виплат.

Також повідомляється, що Нацбанк й надалі буде спрямовувати свою політику на уповільнення темпів зростання цін і досягнення цілей з інфляції, а траєкторію і строки повернення інфляції до цільових орієнтирів відобразить у новому макроекономічному прогнозі 25 січня.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в 2017 році - грудень 2017 року до грудня 2016 року - прискорилась до 13,7% порівняно з 12,4% у 2016 році.

Показник річної інфляції виявився вищим за прогнози Національного банку на рівні 12,2% і цільового орієнтиру регулятора в розмірі 6-10%.

У жовтні минулого року Нацбанк для зниження інфляції підвищив облікову ставку до 13,5% річних, а в грудні - до 14,5%.

Максимальне історичне значення облікової ставки на рівні 30% річних діяло в Україні з 4 березня до 28 серпня 2015 року.

Експерти називають однією з причин прискорення інфляції та девальвації гривні традиційне зростання бюджетних платежів наприкінці року, яке в грудні 2017 року досягло рекордних 50 млрд грн.