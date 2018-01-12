"Безглузда": Гройсман оцінив скасовану концепцію реформи ДФС

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав "безглуздою" скасовану урядом 11 січня концепцію реформи Державної фіскальної служби, що передбачає ліквідацію територіальних органів відомства. Про це прем'єр повідомив журналістам у Маріуполі.

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"Ми скасували низку рішень, які були сформульовані як концепція реформи ДФС. Але вони не привели б ні до яких потрібним змінам, тому що вимагали б багатьох, багатьох змін у законодавстві. Ця концепція була абсолютно безглуздою. Це ніяким чином не впливає на позитивні зміни в ДФС. Я задоволений роботою керівника ДФС", - сказав прем'єр.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів 11 січня скасував постанови про затвердження концепції реформування системи органів державної податкової і митної політики і про реорганізацію територіальних органів ДФС, прийняті урядом 29 березня і 19 липня минулого року. Постанови передбачали створення Міжрегіональної митниці і головного Міжрегіонального управління ДФС.

Раніше виконуючий обов'язки ДФС Мирослав Продан заявив, що виконати концепцію реформування ДФС "неможливо".