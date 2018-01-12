Аудитори: керівництво банку "Хрещатик" завдало йому збитків на 2,5 мільярда

Комплексний аналіз (forensic-аудит) банку "Хрещатик", визнаного неплатоспроможним у квітні 2016 року, свідчить про причетність керівництва фінустанови і його власників до збитків на суму понад 2,5 мільярда гривень.

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Про це повідомила прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за ініціативою якого компанія "Актіо" провела forensic-аудит банку в період з травня по листопад 2017 року.

За інформацією фонду, проведений аналіз свідчить, що, починаючи з 2013 року, дії керівництва, наглядової ради та власників банку не були спрямовані на отримання прибутку і підвищення фінансової стійкості, а мали ознаки ризикових і спрямованих на виведення з банку фінансових активів.

Так, за період, що перевіряється встановлено недотримання банком принципу забезпеченості кредитування, а також неефективність прийнятих рішень при проведенні операцій з цінними паперами.

Фонд зазначив, що, починаючи з 2014 року, ліквідність банку постійно погіршувалася, проте керівництво банку не реагувало на істотне зниження високоліквідних активів, а продовжував політику їх подальшого зниження.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Хрещатик" з 6 червня 2016 року почав ліквідацію фінустанови. Тимчасова адміністрація працювала в банку з 5 квітня 2016 року.

Банк "Хрещатик" працює на ринку України з 1993 року і входив до двадцятки найбільших банків за обсягом активів. Згідно з даними про структуру власності банку, ключовими власниками фінустанови були громадянин України Андрій Іванов з часткою 37%, Київська міськдержадміністрація з часткою 25%, громадянин Австрії Микола Солдатенко із часткою 24%.