В Україні зросла грошова база: в обігу стало більше готівки

В Україні на початок 2018 року в готівковому обігу перебували гривневі банкноти і монети на загальну суму 361,5 мільярда гривень, що на 20,5 мільярда гривень, або на 6%, більше показника на початок 2017 року.

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Як свідчить інфографіка на сторінці Національного банку в соцмережі Facebook, в тому числі на 1 січня 2018 року у готівковому обігу знаходилась 2,98 мільярда банкнот на суму 359,4 мільярда гривень і 12,97 мільярда монет на суму 2,07 мільярда гривень.

Найбільша кількість банкнот в обігу представлені номіналами 200 і одна гривня - 19,94% і 18,36%, відповідно.

Серед монет переважають номінали 10 і 1 копійка - 29,36% і 18,79%, відповідно.

Також повідомляється, що загальна кількість банкнот на душу населення становить 70 штук, розмінних монет - 293 штуки.

Як повідомляв УНІАН, обсяг грошової бази в Україні в січні-листопаді 2017 року знизився на 0,7% – до 378,746 мільярда гривень, тоді як грошова маса (агрегат М3) зросла на 2,4% - до 1,129 трильйона гривень.

У 2016 році грошова база зросла на 13,6%, грошова маса – на 10,8%.