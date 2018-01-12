Гривня побила історичні антирекорди до євро і рубля: курси Нацбанку та обмінників

Офіційний курс гривні продовжує бити історичні антирекорди, впавши до 34,63 гривні за євро і 5,04 за 10 російських рублів. Зокрема, попередній антирекорд було зафіксовано 26 лютого 2015 року, тоді Нацбанк оцінив 1 євро в 34,04 гривні.

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Експерти пояснюють таке прискорення девальвації гривні традиційним зростанням бюджетних платежів наприкінці року, яке в грудні 2017 року досягло рекордних 50 мільярдів гривень.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 15 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2853,6637 (12 січня – 2844,5711)

100 EUR – 3463,4916 (12 січня – 3418,3211)

10 RUR – 5,0416 (12 січня – 4,9909)

Таким чином, курс гривні до рубля і євро в обмінниках парадоксально виявився істотно вищим нового курсу Нацбанку, оскільки фінустанови під час проведення фіноперацій продовжують керуватися офіційним курсом НБУ на 12 січня (28,44 гривні/долар, 34,18 гривні/євро, 4,99 гривні/10 рублів).

Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 28,54/28,56 гривні/долар.

Порівняно з відкриттям торгів гривня подешевшала щодо долара на 10 копійок.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 34,58/34,59 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,5031/0,5037 гривні/рубль.