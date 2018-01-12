Фіскальна служба цьогоріч перевірить 5,5 тисячі платників податків

Державна фіскальна служба України включила в план-графік перевірок на 2018 рік 5,5 тисячі платників податків - юридичних осіб до обсягів задекларованих доходів понад 1,2 мільярда гривень.

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Як повідомляється на сайті ДФС, відбір компаній для планових перевірок проведено з урахуванням критеріїв ризику, включаючи низький рівень сплати податку на прибуток або ПДВ для галузі, від'ємне значення об'єкта оподаткування, розбіжності між податковими зобов'язаннями і податковим кредитом.

Крім того, план перевірки потрапили підприємства, які мали відносини з контрагентами, які знаходяться у розшуку, ліквідовані або збанкрутували, а також проводили операції з сумнівними постачальниками або через нерезидентів в офшорних зонах.

Також повідомляється, що в 2017 році на підставі аналізу ризиків у такий план-графік потрапили 5,1 тисячі суб'єктів господарювання, у 2016 році - 4,8 тисячі.

Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба за підсумками перевірок підрозділами аудиту в 2017 році донарахувала юридичним особам податкові зобов'язання на суму 26,6 мільярда гривень.