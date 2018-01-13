Євро рекордно зміцнюється на тлі очікувань зміни політики ЄЦБ

Курс євро до долара побив трирічний рекорд у п'ятницю, 12 січня, на тлі очікувань, що Європейський центробанк (ЄЦБ) узгодить скорочення програми монетарних стимулів у Єврозоні.

Після стрибка на 0,72 відсотка напередодні євро продовжив ралі із 1,21 відсотка зростання, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

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Серед драйверів зростання євро, зокрема, успіх коаліційних переговорів у Німеччині. Напередодні 10-річні німецькі євробонди Bund підскочили до п'ятимісячного максимуму. Крім того, інтересами інвесторів рухає інформація з ЄЦБ, який дав зрозуміти, що готує припинення програми наддешевих грошей та поступове підвищення облікової ставки.

Європейський центробанк раніше анонсував поступове згортання програми кількісного пом'якшення (QE), за якою установа скуповувала фінансові активи для грошових ін'єкцій в економіку.

Програма на 2,3 трильйона євро, за якою ЄЦБ витрачав 60 мільярдів євро на місяць, збавила оберти, регулятор у 2018 планує інвестувати в такі заходи не більше 30 мільярдів євро на місяць.

Інвестори очікують, що вже у вересні 2018 року ЄЦБ відмовиться від негативних ставок та згорне кількісне пом'якшення.