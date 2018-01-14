В США готові допомогти Україні у створенні Служби фінансових розслідувань – Мінфін

Державне агентство США з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) готове надавати допомогу Україні у створенні Служби фінансових розслідувань.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що відповідної домовленості досягнуто за результатами зустрічі глави відомства Олександра Данилюка із заступником директора FinCEN Джамалом Ель-Хінді.

«Під час зустрічі сторони обговорили поточні питання у взаємодії Агентства з державними установами України та можливі майбутні вектори співпраці», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожСлужба фінрозслідувань може почати роботу з 2018 року - Гройсман

У FinCEN наголосили, що активно слідкуватимуть за процесом створення в Україні Служби фінансових розслідувань - єдиного органу для боротьби з фінансовими злочинами проти держави.

У Мінфіні нагадали, що раніше також було досягнуто домовленості з Бюро з міжнародних питань боротьби з наркотиками та правопорядку Державного департаменту США та Міністерством фінансів Італії щодо організації навчань для майбутніх працівник Служби фінрозслідувань.