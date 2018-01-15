Вартість долара в обмінниках Києва просіла до 28,60 гривні

Вартість покупки долара в київських небанківських обмінних пунктах просіла до 28,60 гривні/долар, тоді як в п'ятницю, 12 січня, долар коштував 28,70 гривні/долар.

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 28,30 - 28,40 гривні/долар.

Разом з тим, вартість євро підскочила до 34,50-34,70 гривні/євро з 34,25-34,50 гривні/євро у п'ятницю.

Курси купівлі/продажу американської валюти в державному "Ощадбанку" - 28,25/28,70 гривні/долар, євро – 32,90/34,28 грн/євро.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 11:30 встановився на рівні 28,5477 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 56 угод на суму 20,5 мільйона доларів.