У повернутих під контроль української влади Травневому і Гладосовому відновили виплату пенсій – Жебрівський

У повернутих під контроль української влади Травневому та Гладосовому відновили виплату пенсій, всю накопичену заборгованість з пенсій люди отримали до Нового року.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Читайте такожЖителі Травневого і Гладосового змушені були залишити свої домівки через обстріли бойовиків – СЦКК

«У селищах Травневе та Гладосове, які наприкінці листопада минулого року повернулися під контроль української влади, повністю відновили виплату пенсій… Усю накопичену заборгованість з пенсій люди отримали до Нового року, і надалі нарахування та виплата пенсій їм здійснюється у штатному режимі», - наголосив він.

За словами Жебрівського, за інформацією Головного управління Пенсійного фонду у Донецькій області, у Гладосовому українську пенсію отримують 15 пенсіонерів, у Травневому - 45.