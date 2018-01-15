У повернутих під контроль української влади Травневому і Гладосовому відновили виплату пенсій – Жебрівський
Всю накопичену заборгованість з пенсій люди отримали до Нового року.
У повернутих під контроль української влади Травневому та Гладосовому відновили виплату пенсій, всю накопичену заборгованість з пенсій люди отримали до Нового року.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.
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«У селищах Травневе та Гладосове, які наприкінці листопада минулого року повернулися під контроль української влади, повністю відновили виплату пенсій… Усю накопичену заборгованість з пенсій люди отримали до Нового року, і надалі нарахування та виплата пенсій їм здійснюється у штатному режимі», - наголосив він.
За словами Жебрівського, за інформацією Головного управління Пенсійного фонду у Донецькій області, у Гладосовому українську пенсію отримують 15 пенсіонерів, у Травневому - 45.