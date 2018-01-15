Відмова від переформатування ДФС не зупинить реформу у відомстві – Продан

Скасування урядом 11 січня концепції реформи Державної фіскальної служби, що передбачає ліквідацію територіальних органів відомства, не зупинить реформування служби. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав в.о. голови ДФС Мирослав Продан.

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"Уряд скасував два законодавчих акти, що передбачають переформатування структури ДФС... Я ніколи не приховував, що скептично ставлюся до пропозицій, що містяться в них. На мій погляд, створення єдиної юридичної особи не враховує всіх факторів і ускладнює процес реформування органів ДФС. Тому вважаю рішення уряду цілком виваженим. Але слід зазначити, що скасування цих документів не означає, що перебудова ДФС припинена, що зміни не відбуваються", - написав Продан.

Він зазначив, що ДФС напрацювала стратегічні напрямки розвитку до 2020 року, у рамках яких відбувається будівництво професійної, об'єктивної, відкритої служби.

"ДФС ставить перед собою мету стати сервісною службою з якісними контролюючими, адміністративними та інформаційними послугами", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав "безглуздою" скасовану урядом 11 січня концепцію реформи Державної фіскальної служби, що передбачає ліквідацію територіальних органів відомства.

Кабінет міністрів 11 січня скасував постанови про затвердження концепції реформування системи органів державної податкової і митної політики і про реорганізацію територіальних органів ДФС, прийняті урядом 29 березня і 19 липня минулого року. Постанови передбачали створення Міжрегіональної митниці і головного Міжрегіонального управління ДФС.