Fitch присвоїло Львову рейтинг "B-" зі стабільним прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло р. Львову довгострокові рейтинги дефолту емітента на рівні "B-" зі стабільним прогнозом, що відповідає суверенному рейтингу України.

Як наголошується на сайті агентства, в 2018 році Львів планує випуск облігацій на 440 мільйонів гривень двома траншами для інвестицій у розвиток міста.

Fitch вважає, що хороші операційні результати міста будуть підтримуватися в середньостроковій перспективі, при цьому прямий борг буде залишатися низьким.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings у жовтні 2017 року підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента України в іноземній і національній валюті на рівні "B-" зі стабільним прогнозом