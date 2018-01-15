Держстат підрахував, де в Україні найбільше зросли ціни

Найбільший рівень інфляції в Україні у 2017 році (грудень до грудня 2017 2016 року) зафіксовано у Донецькій області. Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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Згідно з повідомленням, інфляція в Донецькій області в 2017 році становила 15,9%, я в Рівненській області -15%, Луганській – 14,9%

За даними Держстату, найменша інфляція в 2017 році зафіксована у Чернівецькій області на рівні 12,4%, Дніпропетровській області – 12,8%.

У 2017 році продукти харчування найбільше подорожчали в Києві області – на 19,7%, алкогольні напої – в Рівненській області (на 24%).

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у 2017 році (грудень 2017 року до грудня 2016 року) зросла до 13,7% порівняно з інфляцією 12,4% у 2016 році.