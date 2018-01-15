В Кабміні хочуть зобов'язати всіх фізосіб-підприємців встановити платіжні термінали

У Кабінеті міністрів пропонують зобов'язати встановити платіжні термінали всіх суб'єктів господарювання, в тому числі платників єдиного податку. Відповідний проект постанови Кабміну розробило Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

Як повідомляє Delo.ua, Мінекономіки пропонує зобов'язати всіх без винятку суб'єктів господарювання, які продають товари (включаючи продажі дистанційним способом) або надають послуги, забезпечити можливість безготівкових розрахунків з використанням терміналів.

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Торговці, які працюють на загальній системі оподаткування, повинні будуть встановити платіжні термінали до 1 липня 2018 року. Платники єдиного податку другої та третьої груп з торговельною площею до 20 кв. м, які працюють в містах, повинні забезпечити можливість безготівкового розрахунку до 1 січня 2019 г. Для "єдинників" другої і третьої груп з торговою площею до 20 кв.м. і для працюючих в селах торговців норма стане обов'язковою з 1 липня 2019-го. Спрощенці першої групи повинні обзавестися платіжними терміналами до 1 січня 2020 року. При цьому контролювати встановлення платіжних терміналів буде Державна фіскальна служба.

У Міністерстві економіки підрахували, що введення таких вимог вплине приблизно на 183 тис. малих і мікропідприємців. Згідно з оцінками відомства, на встановлення платіжного терміналу та його обслуговування один суб'єкт протягом першого року витратить понад 6 тис. грн. Витрати усіх суб'єктів, які потраплять під регулювання, протягом першого року складуть понад 1,21 млрд грн.