ЄС планує виключити з "чорного списку" офшорів 8 країн - ЗМІ

В Євросоюзі запропонували виключити вісім країн із "чорного списку" офшорів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на документи, які опинилися в розпорядженні видання.

За інформацією агентства, зі списку можуть бути виключені Панама, ОАЕ, Південна Корея, Барбадос, Гренада, Макао, Монголія і Туніс.

Reuters зазначає, що представники країн ЄС рекомендували вивести ці країни з "чорного списку" офшорів, оскільки вони погодилися на зміну своєї податкової політики.

Також розглядалося вилучення з переліку Бахрейну, проте в кінцевому рахунку порекомендували залишити в списку.

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Після обговорення цієї пропозиції на рівні послів у вівторок, 16 січня, його винесуть на розгляд міністрів фінансів країн ЄС, зустріч яких запланована наступного тижня, пише Reuters.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня міністри фінансів країн Євросоюзу оприлюднили "чорний список" країн, які не бажають співпрацювати з ЄС у сфері податкової звітності. Список складається з 17 країн, в юрисдикції більшості з яких знаходяться офшорні зони.

В опублікований чорний список увійшли: Американське Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Макао, Маршаллові острови, Монголія, Намібія, Об'єднані Арабські Емірати, Палау, Панама, Сент-Люсія, Самоа, Тринідад і Тобаго, Туніс і Південна Корея.

ЄС прийняв рішення створити єдиний "чорний список" після чергового витоку офшорних документів під назвою Paradise Papers. Публікація знову підняла питання щодо законності та прозорості "податкових гаваней".