Гривня встановила новий антирекорд: євро у курсах Нацбанку перевалив за 35 (інфографіка)
08:03, 16 січня 2018Фінанси
1471
Офіційний курс долара у вівторок становить 28,56 гривні, а євро - 35,07.
Євро перевалив за 35 грн / фото moldovanews.md
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 16 січня НБУ встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
Читайте такожУ Нацбанку розповіли, коли стабілізується гривня
100 USD США - 2856.7664 (15 січня - 2853.6637)
100 EUR - 3507.2521 (15 січня - 3463.4916)
10 RUR - 5.0691 (15 січня - 5.0416)
Таким чином, встановлено новий історичний антирекорд гривні щодо євро, передає ТСН. Попередній був встановлений 15 січня 2018 року - 34,63 грн, перед цим - 12 січня 2018 року - 34,18 грн.
Як повідомляв УНІАН, вартість євро 15 січня підскочила до 34,50-34,70 гривні/євро у порівнянні з 34,25-34,50 гривні/євро у п'ятницю.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Зимовий обвал гривні