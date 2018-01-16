Гривня встановила новий антирекорд: євро у курсах Нацбанку перевалив за 35 (інфографіка)

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 16 січня НБУ встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США - 2856.7664 (15 січня - 2853.6637)

100 EUR - 3507.2521 (15 січня - 3463.4916)

10 RUR - 5.0691 (15 січня - 5.0416)

Таким чином, встановлено новий історичний антирекорд гривні щодо євро, передає ТСН. Попередній був встановлений 15 січня 2018 року - 34,63 грн, перед цим - 12 січня 2018 року - 34,18 грн.

Як повідомляв УНІАН, вартість євро 15 січня підскочила до 34,50-34,70 гривні/євро у порівнянні з 34,25-34,50 гривні/євро у п'ятницю.