Китайський ЦБ зміцнив юань до 2-річного максимуму

09:31, 16 січня 2018
Фінанси
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Народний банк Китаю (НБК, Центробанк країни) у вівторок встановив середній обмінний курс юаня на найвищому рівні більш ніж за 2 роки - 6,4372 за долар.

Ілюстрація REUTERS

Регулятор зміцнив курс гривні до долара на 202 базисних пункту, або на 0,31%, порівняно з фіксинг на рівні 6,4574 в понеділок. У результаті середній обмінний курс юаня досяг максимуму з 11 грудня 2015 року, повідомляє Росбалт.

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Допускаються коливання юаня не більш ніж на 2% у кожну сторону від фіксингу.

Минулого тижня агентство Bloomberg вказувало з посиланням на джерела, що НБК змінив режим управління курсом національної валюти.

Китайський центробанк доручив деяким кредиторам, які вносять вклад в розрахунок довідкового курсу юаня, скорегувати використання "контрциклічного фактора" так, щоб це не впливало на механізм, відомий як фіксинг. За словами джерел агентства, зміна вже набула чинності.

Китай почав використовувати контрциклічний фактор в минулому році, щоб зменшити волатильність юаня, яка знижувалася протягом трьох років поспіль, що призвело до введення контролю за рухом капіталу.

У 2017 році китайська валюта зміцнилася до долара вперше за 4 роки.

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Теги: #курс юаня#Китай укріпив юань