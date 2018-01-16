Вартість євро в обмінниках Києва підскочила до 35 гривень

Вартість купівлі євро в київських небанківських обмінних пунктах підскочила до 35 гривень/євро, тоді як в понеділок, 15 січня, євро коштував 34,70 гривні/долар.

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Як передає кореспондент УНІАН, продати євро в обмінниках можна по 34,55-34,65 гривні/долар.

Вартість долара залишається на рівні близько 28,60 гривні/долар, як і в понеділок, 15 січня.

Курси купівлі/продажу американської валюти в державному "Ощадбанку", за даними на його сайті, становлять 28,35/28,75 гривні/долар, євро – 33,10/34,70 гривні/євро.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 10:30 встановився на рівні 28,6411 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 14 угод на суму 4,04 мільйона доларів.