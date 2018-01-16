Торгова блокада Донбасу ослабила українську економіку - Мінгареллі

Глава Представництва Європейського Союзу в Україні Хьюг Мінгареллі зазначає, що торговельна блокада Донбасу, яка почалася в січні 2017 року, послабила українську економіку. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на круглому столі "Загроза безпеці України та інших країн "Східного партнерства". Що можна відповісти".

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Дипломат сказав, що в ЄС вважають, що існує два основних джерела загроз безпеки України та її сусідів.

"Ми маємо, перш за все, очевидно, конфлікт з Росією. І друга причина загрози для безпеки полягає в неефективному управлінні, слабких інститутах, відсутності верховенства права, що робить Україну ще однією країною регіону, яка є найвразливішою до зовнішніх і внутрішніх загроз у сфері безпеки", - заявив Мінгареллі.

Говорячи про конфлікт з Росією, посол зазначив, що Україна змушена реагувати на загрози своїй безпеці по трьом основним вимірам. Першим виміром він назвав військовий конфлікт.

"Зрозуміло, що існує військовий вимір в цьому конфлікті, який має більше 10 тисяч убитих людей протягом останніх трьох років, 1,6 мільйонів внутрішньо переміщених осіб і більше 1 мільйона біженців у сусідніх країнах. Тому існує військовий вимір, з яким Україна повинна стикатися в плані зміцнення власних Збройних сил", - заявив Мінгареллі.

Другим виміром він назвав економічний аспект. "Зрозуміло, що з де-факто окупацією частин Луганської та Донецької областей українська економіка була ослаблена, і, зокрема, у промисловому виробництві", - сказав посол.

Також він звернув увагу на економічну блокаду, рішення про яку було прийнято більше року тому після експропріації 43 великих компаній на Донбасі контрольованими Росією бойовиками.

"Ця блокада, яка в значній мірі відрізала економічні зв'язки між окупованими територіями і Україною, мала також величезну соціальну і економічну ціну для України і сприяла значною мірою ослаблення української економіки", - зазначив Мінгареллі.

Разом з тим, третім виміром він назвав кампанію по дезінформації, яка проводиться Росією і "послаблює Україну в значній мірі".

"Ця кампанія з дезінформації має величезний вплив не лише на те, яким чином українці сприймають свою країну, але й на імідж України на заході Європи. Імідж України на заході Європи не має нічого спільного з реальністю в цій країні", - додав посол.

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Він сказав, що це стало можливим через пропаганди і дезінформаційної діяльності, здійснюваної на заході Європи.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2017 року активісти і ветерани АТО організували торговельну блокаду неконтрольованих територій Донбасу, зокрема, перекривши залізничне вантажне сполучення. В уряді неодноразово закликали припинити блокаду збитку економіці України і неможливості поставок дефіцитного антрацитового вугілля, проте блокаду не було знято.

У відповідь на блокаду бойовики заявили про націоналізацію розміщених за лінією розмежування всіх підприємств української юрисдикції, в тому числі підприємств фінансово-промислової групи СКМ Ріната Ахметова, після чого керівництво групи заявило про повну втрату контролю над цими структурами.

Президент України Петро Порошенко 16 березня 2017 року своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про тимчасову заборону переміщення товарів, крім гуманітарних вантажів, через лінію розмежування у зоні АТО. В уряді оцінювали втрати економіки України від торгової блокади окупованого Донбасу в 1% ВВП.