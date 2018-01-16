Вище 29 гривень: український бізнес спрогнозував курс долара

Більшість опитаних керівників українських підприємств, або 59,6%, прогнозують в Україні обмінний курс вище 29 гривень за долар. Про це повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на опитування щодо ділових очікувань керівників українських підприємств, яке було проведене в четвертому кварталі 2017 року.

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Як свідчать результати опитування, також зросла частка респондентів, які очікують девальвації гривні, – до 88,5% з 79,4% кварталом раніше.

Середнє значення обмінного курсу в Україні через 12 місяців, за результатами опитування, очікується на рівні 29,30 гривні/долар США після 28,46 гривні/долар в третьому кварталі.

Нацбанк зазначив, що в період проведення опитування середньозважений курс на міжбанківському валютному ринку України в середньому становив 26,76 гривні/долар, а його щоденні коливання не перевищували 2,8% від середнього значення.

Довідка УНІАН. Українська гривня з 18 грудня минулого року практично щодня оновлювала мінімальну річну позначку, наближаючись до історичного мінімуму в 30 гривень/долар. За 2017 рік девальвація гривні до долара склала 88 копійок, або 3,2%.

З початку цього року, станом на 16 січня, гривня подешевшала до долара ще на 50 копійок, або на 1,8%, - до 28,57 гривні/долар за офіційним курсом.

У Національному банку вважають, що дія тимчасових чинників, що спровокували здешевлення гривні на початку поточного року, може бути нівельована протягом року завдяки сприятливій ціновій кон'юнктурі для товарів вітчизняного експорту.

Історичний мінімум курсу української гривні відносно долара США був зафіксований в лютому 2015 року і становить 30,01 гривні/долар.