На скільки зростуть ціни в Україні: прогнози бізнесу

Керівники українських підприємств очікують зростання споживчої інфляції в Україні у 2018 році на 10,4%, тоді як у минулому кварталі цей прогноз був 10%.

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Про це повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на опитування про ділові очікування керівників українських підприємств, проведене у четвертому кварталі 2017 року.

Як свідчать результати опитування, основним фактором впливу на зростання цін більшість респондентів (77,9%) назвали курс гривні до іноземних валют.

При цьому, залишається високою - на рівні 40,4% після 40,1% кварталом раніше - частка респондентів, які прогнозують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців не вище за 9%.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у 2017 році - грудень 2017 року до грудня 2016 року - прискорилася до 13,7% порівняно з 12,4% у 2016 році.

Показник річної інфляції виявився вищим за прогнози Національного банку на рівні 12,2% і цільового орієнтиру регулятора в розмірі 6-10%.

Експерти називають однією з причин прискорення інфляції традиційне зростання бюджетних платежів у кінці року, яке у грудні-2017 сягнуло рекордних 50 млрд грн.