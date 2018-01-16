Франція та Німеччина хочуть врегулювати операції з біткойном

Міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер доручив колишньому голові центральному банку Жану-П'єру Ландау розробити нові національні правила контролю над біткойнами, повідомляє Європейська правда з посиланням на La Tribune.

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"Експерти нададуть поради щодо впровадження правил, які допоможуть контролювати, а також запобігати використанню криптовалюти для ухилення від сплати податків, відмивання грошей або фінансування злочинної діяльності чи тероризму", - сказав він.

Франція раніше вже запропонувала обговорити на саміті G20 у квітні криптовалютне регулювання.

Нинішній голова центробанку Франції наприкінці минулого року заявив про ризики, пов’язані з біткойном.

"Не має бути неоднозначності: біткойн - це не валюта, це - криптовалюта, це спекулятивний актив, його вартість та висока нестабільність не відповідають будь-яким економічним підґрунтям і за неї ніхто не несе відповідальності", - заявляв він

Тим часом у Німеччині член правління Бундесбанку Йоахім Вурмелінг також закликав до регулювання криптовалюти, але на основі міжнародних правил, повідомляє EUobserver.

"Регуляторна сила національних держав, очевидно, обмежена", - заявив він.

Нагадаємо, у грудня 2017 року Єврокомісія закликала трьох фінансових регуляторів ЄС терміново оновити фінансові правила, щоб впоратися з нестабільністю біткоїна, після того, як він за рік подорожчав з $1000 до $20 тисяч.