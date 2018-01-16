Вкладникам банків-банкрутів за рік повернули 7 мільярдів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у 2017 році виплатив вкладникам неплатоспроможних банків в своєму управлінні 7,058 мільярда гривень, що в 2 рази нижче показника за 2016 рік на рівні 14,936 мільярда гривень.

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Як свідчать дані на сайті фонду, в 2017 році він отримав регулярні збори з банків-учасників на 3,315 мільярда гривень, що на 0,5% нижче показника за 2016 рік на рівні 3,332 мільярда гривень.

Також повідомляється, що станом на 1 січня 2018 року в реєстрі учасників фонду налічувалося 83 банку, що на 16 фінустанов менше, ніж роком раніше.

Як повідомляв УНІАН, обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 січня 2018 року становив 14,354 мільярда гривень, що на 962 мільйони гривень, або на 6,3% менше показника на 1 січня 2017 року.

В ході очищення банківської системи України за 2014-2017 роки Національний банк прийняв рішення про виведення з ринку відносно 96 банків. В тому числі 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 – в 2015-му, 21 - у 2016-му і 9 - в 2017 році.

За інформацією фонду, в його управлінні перебувають активи банків на 450 мільярдів гривень за балансовою вартістю, однак їх оціночна вартість становить лише 100 мільярдів гривень з причини низької якості активів, представлених переважно з проблемними кредитами.