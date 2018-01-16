Неспокійна криптовалюта: курс Bitcoin звалився до мінімуму за шість тижнів

Сьогодні, 16 січня, курс найпопулярнішою кріптовалюти Bitcoin впав до 11 182 доларів, оновивши шеститижневий мінімум. Після рекордного за останній час падіння курс кріптовалюти трохи підвищився і до 15:05 за київським часом склав 12 191 долар за біткойн, повідомляє Сегодня.uа.

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Разом з тим добове падіння біткойна залишається істотним – "мінус" 10,27%. Одночасно з цим капіталізація Bitcoin опустилася до 192 мільярдів доларів.

Падіння курсу біткойна відбулося на тлі новин про наміри китайського уряду посилити контроль над торгівлею криптовалютами.

Раніше в Китаї вже були закриті всі великі криптовалютні біржі, що знаходяться під юрисдикцією країни, проте, на думку влади, цього недостатньо, і вона планує заблокувати доступ до місцевих і офшорних платформ, які дозволяють вести централізовану торгівлю, пише Cryptocurrency.

Заходи також будуть вжиті відносно фізичних осіб і компаній, які надають послуги маркетмейкинга, розрахунку та клірингу для централізованої торгівлі. При цьому невеликі однорангові транзакції забороняти не планується.