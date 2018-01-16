Дефіцит зовнішньої торгівлі України зріс у 2,2 раза

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за січень-листопад 2017 року склав 5,212 мільярда доларів, що у 2,2 раза вище дефіциту за аналогічний період попереднього року на рівні 2,330 мільярда доларів.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, експорт товарів з України за вказаний період у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року зріс на 20,6% - до 39,486 мільярда доларів, імпорт – на 27,5%, до 44,698 мільярда доларів.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,88 (за січень-листопад 2016 року – 0,93), а зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 221 країн світу.

За інформацією Держстату, обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу зріс на 30,4% – до 15,914 мільярда доларів, імпорту товарів з країн ЄС - на 22,8%, до 18,832 мільярда доларів.

Обсяг експорту товарів у Російську Федерацію зріс на 11,6% – до 3,584 мільярда доларів, імпорту товарів з РФ – на 38,2%, до 6,332 мільярда доларів.

Раніше в Національному банку України оцінили дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за січень-листопад 2017 року в 7,836 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, зовнішньоторговельний баланс України за підсумками 2016 року, за даними Державної служби статистики, зведений з профіцитом на рівні 337,3 мільйона доларів, що в 11 разів менше профіциту за 2015 рік на рівні 3,828 мільярда доларів.

Разом з тим, згідно з оприлюдненими даними Національного банку України, баланс зовнішньої торгівлі товарами і послугами за підсумками 2016 року зведено з дефіцитом на рівні 5,581 мільярда доларів.